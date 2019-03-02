Сидоренко: хорошо знаю Захарова. Бог ему судья

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в суперсерии со сборной клубов Экстралиги.

«Благодарен команде. Приняли вызов — и вышли победителем. Оказались в непростой ситуации после матча с «Йокеритом»: у нас было много травмированных, некоторые ребята играли на уколах. Соперник был мотивирован, хотел себя показать. Было важно посмотреть кандидатов в сборную и наших молодых игроков. Думаю, напряжённые матчи закалили того же Бокуна, Литвинова… Сегодня выпустили ещё Оксентюка. Спасибо нашим болельщикам! Они объединились в этой серии. Мы боролись и ради наших поклонников, общества «Динамо». Отмечу сегодня Карнаухова, который выиграл дуэль у голкиперов соперника. Да, наши ребята были уставшими, но не спасовали.

Захаров? Я его очень хорошо знаю. Он всегда ищет нужный момент… Бог ему судья. Упустили нити игры при счёте 3:0, стали действовать академично, хотя это и объяснимо при кадровых потерях. Впрочем, отдам тоже должное сборной Экстралиги, которая боролась до конца. Некоторых ребят обязательно привлечём в национальную команду. 5 и 6 апреля сыграем со сборной России», — цитирует Сидоренко официальный сайт минского «Динамо».