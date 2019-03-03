Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из десяти поражений

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию поражений из десяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, который отметился голом и результативной передачей. Дубль в составе победителей оформил Дастин Браун. По два балла за результативность также набрали: Брендан Лайпсик (1+1), Адриан Кемпе (1+1) и Джефф Картер (0+2).

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 52 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».