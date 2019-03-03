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Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из десяти поражений

Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из десяти поражений
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию поражений из десяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, который отметился голом и результативной передачей. Дубль в составе победителей оформил Дастин Браун. По два балла за результативность также набрали: Брендан Лайпсик (1+1), Адриан Кемпе (1+1) и Джефф Картер (0+2).

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 52 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 3
3:1, 1:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Браун (Даути, Куик) – 02:23 (5x4), 2:0 – Уокер (Кемпе, Картер) – 04:42 (5x4), 3:0 – Ковальчук (Картер, Лайпсик) – 15:13 (5x5), 3:1 – Перлини (Куккук, Строум) – 18:46 (5x5), 3:2 – Перлини (Кроуфорд) – 22:06 (5x5), 3:3 – Мёрфи (Куниц, Хейден) – 26:57 (5x5), 4:3 – Кемпе (Бродзински) – 28:08 (5x5)
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