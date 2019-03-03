«Монреаль» — «Питтсбург»: Малкин забросил 21-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 4:1.

На 5-й минуте отличился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Ассистентами выступили Сидни Кросби и Фил Кессел. Также заброшенные шайбы в составе гостей на счету Кросби и Джейка Гюнцеля.

Посмотреть видео гола Малкина можно на официальном сайте лиги.

Для Малкина эта шайба стала 21-й в сезоне. Всего на его счету 66 (21+45) очка при показателе полезности «-19». Россиянин забросил 391-ю шайбу в НХЛ. Ему осталось набрать четыре очка, чтобы достигнуть рубежа в 1000 баллов в лиге.

«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков.