«Торонто» — «Баффало»: Зайцев забросил третью шайбу в сезоне

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (идёт 3-й период, счёт 4:2 в пользу «Торонто»). Для хоккеиста забитый гол стал третьим в сезоне.

Видео гола также доступно на официальном сайте НХЛ.

27-летний Зайцев выступает за «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 64 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+3», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.

Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступит пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.