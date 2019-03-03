«Питтсбург» в гостях разгромил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Флориду»
3 марта 2019, 05:55
Хоккей
/ НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
По 4 балла за результативность в составе победителей набрали
(2+2) и Джейк Гюнцель Сидни Кросби (1+3).Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 36 бросков из 37.
Российский нападающий «Питтсбурга»
Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-1».
В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграл «Флорида Пантерз» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). Эта победа стала для «Харрикейнз» пятой кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
, 0:1 – Кросби (Гюнцель, Макканн) – 00:21 (5x5) , 0:2 – Малкин (Кросби, Кессел) – 04:38 (5x4) , 0:3 – Гюнцель (Кросби) – 08:51 (5x5) , 0:4 – Гюнцель (Кросби, Гудбрансон) – 26:24 (5x5) , 1:4 – Галлахер (Дано) – 27:20 (5x5) 1:5 – Макканн (Петтерссон, Гюнцель) – 58:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
, 0:1 – Макгинн – 01:26 (5x5) , 0:2 – Маккегг (Валльмарк, ван Римсдайк) – 02:05 (5x5) , 1:2 – Боргстрём (Хант, Писик) – 05:01 (5x5) , 2:2 – Писик (Макгинн, Боргстрём) – 11:50 (5x5) , 3:2 – Боргстрём (Макгинн, Хант) – 45:32 (5x5) , 3:3 – Песке (Стаал) – 48:19 (5x5) 3:4 – Ахо (Нидеррайтер) – 61:46 (3x3)
«Монреаль» — «Питтсбург»: Малкин забросил 21-ю шайбу в сезоне