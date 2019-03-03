«Питтсбург» в гостях разгромил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Флориду»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По 4 балла за результативность в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Сидни Кросби (1+3).Голкипер гостей Мэтт Мюррей отразил 36 бросков из 37.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграл «Флорида Пантерз» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). Эта победа стала для «Харрикейнз» пятой кряду.