Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Оттаву»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Сенаторз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Виктор Хедман (1+1), Эрик Чернак (1+1), Брэйдон Коберн (0+2) и Алекс Киллорн (0+2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».