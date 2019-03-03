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Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Оттаву»

Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Сенаторз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Никита Кучеров (1+1), Виктор Хедман (1+1), Эрик Чернак (1+1), Брэйдон Коберн (0+2) и Алекс Киллорн (0+2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 1
2:1, 2:0, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Хедман (Чирелли, Джирарди) – 07:17 (5x5), 2:0 – Макдона (Чернак, Кучеров) – 08:51 (5x5), 2:1 – Дюклер (Гиббонс, Бёдкер) – 09:28 (5x5), 3:1 – Чернак (Киллорн, Коберн) – 23:15 (5x5), 4:1 – Кучеров (Хедман, Эрни) – 35:27 (5x5), 5:1 – Сергачёв (Коберн, Киллорн) – 41:59 (5x5)
Кучеров в матче с «Оттавой» забросил 31-ю шайбу в сезоне
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