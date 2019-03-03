Сидни Кросби опередил Александра Овечкина по количеству очков в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 4 (1+3) очка в матче. За карьеру в лиге в активе Кросби стало 1199 (440+759) очков в 926 матчах. Благодаря этому он превзошёл результат капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету российского нападающего 1197 (652+545) баллов в 1067 матчах. В предыдущий раз Кросби опережал Овечкина по очкам за карьеру в январе 2011 года.

Следующей целью для Кросби и Овечкина является результат канадца Дино Сиссарелли, в активе которого 1200 набранных очков. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. На счету легендарного канадца 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах регулярного чемпионата.