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Яркая игра Ильи Ковальчука — в обзоре победы «Лос-Анджелеса»

Яркая игра Ильи Ковальчука — в обзоре победы «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из 10 поражений.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, который отметился голом и результативной передачей. Дубль в составе победителей оформил Дастин Браун. По два балла з также набрали Брендан Лайпсик (1+1), Адриан Кемпе (1+1) и Джефф Картер (0+2).

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 52 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «+1».

Два очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из 10 поражений
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