Илья Ковальчук вышел на чистое пятое место по голам в НХЛ среди россиян

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из 10 поражений.



Одним из главных героев встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, который отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала для Ильи 431-й за карьеру в НХЛ. Ковальчук вышел на пятое место по голам среди россиян в истории лиги, превзойдя результат Алексея Ковалёва (430).

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (652), второе место занимает Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473). На четвёртой позиции располагается Павел Буре (437).