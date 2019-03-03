Миронов: когда весь стадион скандирует «Динамо» — мурашки бегут по коже

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов заявил, что наслаждается временем в стане бело-голубых.

«Я осознанно возвращался именно домой, в родное «Динамо». Получаю здесь удовольствие от каждой игры и тренировки. Просто от того, что здесь нахожусь. Сразу все пошли друг другу навстречу, быстро договорились по контракту. Всё отлично прошло.

Конечно, надо нас поддерживать. Когда весь стадион скандирует «Динамо» — мурашки бегут по коже, это особое состояние. А уж мы постараемся побеждать, побеждать и побеждать. У болельщиков и команды — одна цель. И прийти к ней надо вместе. Я с пяти лет в Петровском парке! Все детство здесь провел. Вдоль и поперёк его наизусть знаю. Очень рад вновь сюда вернуться», — цитирует Миронова официальный сайт клуба.