Объявлен состав сборной России на матч с Японией на Универсиаде в Красноярске

Стал известен состав мужской студенческой сборной России на второй матч на XXIX всемирной зимней Универсиаде в Красноярске со сборной Японии. Начало матча запланировано на 15:30 мск.
Вратари: Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.
Напомним, на старте группового этапа россияне в овертайме обыграли сборную Словакии — 2:1.
Отметим, в группе А играют команды России, Чехии, Словакии, США, Японии и Венгрии. Команды, занявшие первые два места, выходят из группы в полуфинал.