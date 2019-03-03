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Объявлен состав сборной России на матч с Японией на Универсиаде в Красноярске

Объявлен состав сборной России на матч с Японией на Универсиаде в Красноярске
Хоккей

Стал известен состав мужской студенческой сборной России на второй матч на XXIX всемирной зимней Универсиаде в Красноярске со сборной Японии. Начало матча запланировано на 15:30 мск.

Вратари: Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

Напомним, на старте группового этапа россияне в овертайме обыграли сборную Словакии — 2:1.

Отметим, в группе А играют команды России, Чехии, Словакии, США, Японии и Венгрии. Команды, занявшие первые два места, выходят из группы в полуфинал.

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