Хартикайнен установил рекорд «Салавата» по количеству матчей в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен стал обладателем клубного рекорда по количеству матчей, проведённых в Континентальной хоккейной лиге.



Финский форвард, попавший в состав на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф с «Металлургом», проводит 381-ю игру в составе уфимской команды. Предыдущим рекордсменом был защитник Кирилл Кольцов, на счету которого 380 матчей. На третьем месте находится форвард Игорь Григоренко (344), на четвёртом защитник Виталий Прошкин (335).



В конце февраля Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом», рассчитанный ещё на один год. 28-летний хоккеист выступает за уфимский коллектив с сезона-2013/14.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Хартикайнен принял участие в 59 встречах, сумев записать в актив 49 (17+28) баллов при показателе полезности «+5» и 24 минутах штрафного времени.