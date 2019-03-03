«Ак Барс» — «Авангард»: в состав хозяев не попали Педан и Основин

«Ак Барс» и «Авангард» определились с составами на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, который пройдёт в Казани. Игра пройдёт сегодня, 3 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Авангард» ведёт в серии со счётом 3-0.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Манухов — Абросимов; Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Зарипов — Михеев — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Потапов — Галиев;

Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Тальбо — Бек, Яремчук, Манукян.