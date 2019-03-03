Московское «Динамо» и «Йокерит» объявили составы на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Игра состоится сегодня, 3 марта, начало — в 17:00 мск. Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии со счётом 2-1.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Норман — О`Нилл;
Лёв — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Анттила, Иконен.
«Динамо» — «Йокерит»: Ерёменко вернулся в ворота бело-голубых