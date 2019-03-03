«Динамо» — «Йокерит»: Ерёменко вернулся в ворота бело-голубых

Московское «Динамо» и «Йокерит» объявили составы на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Игра состоится сегодня, 3 марта, начало — в 17:00 мск. Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии со счётом 2-1.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;

Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Норман — О`Нилл;

Лёв — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Анттила, Иконен.

