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«Салават» — «Металлург»: звено Кадейкина сравняло счёт после потери Эллисона

«Салават» — «Металлург»: звено Кадейкина сравняло счёт после потери Эллисона
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» сравнял счёт в третьем периоде четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ, который проходит в Уфе. Подопечные Николая Цулыгина ведут в серии со счётом 2-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этот момент у магнитогорцев на льду находилась первая тройка во главе с Мэттом Эллисоном и Сергеем Мозякиным. Канадский нападающий гостей потерял шайбу в чужой зоне, после чего уфимцы организовали контратаку. В первых трёх матчах серии Мозякин и Эллисон не набрали ни одного очка при показателе полезности «-5».

Любопытно, что хозяева сравняли счёт в первой же смене после перестановки в тройках нападения. Дмитрий Кугрышев заменил Вячеслава Солодухина в тройке с Кадейкиным и Жарковым.

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Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

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