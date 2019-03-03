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«Салават» — «Металлург»: Сергей Мозякин набрал первое очко в серии

«Салават» — «Металлург»: Сергей Мозякин набрал первое очко в серии
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Йозефа Яндача. Счёт в серии стал равным — 2-2.

Лидер «Магнитки» Сергей Мозякин набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ отметился результативной передачей — он поучаствовал в голе Мэтта Эллисона, принесшего гостям победу в овертайме. В трёх предыдущих матчах серии Мозякин и Эллисон выступали в звене с Николаем Кулёминым, в четвёртой игре — с Михалом Булиржем. До этого гола суммарный показатель полезности Мозякина и Эллисона составлял «-6».

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Посмотреть видео гола Эллисона можно на официальном сайте КХЛ.

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