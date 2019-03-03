Сборная России разгромила Японию на Универсиаде-2019, забросив 10 шайб

Мужская студенческая сборная России одержала вторую победу на Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в Красноярске. Подопечные Владислава Хромых не оставили шансов команде Японии, разгромив её со счётом 10:1.



В составе победителей результативными бросками отметились Иван Ларичев, Данила Квартальнов, Никита Камалов, Павел Медведев, Максим Джиошвили, Дмитрий Колготин, Вячеслав Шевченко (дважды), Игорь Руденков и Егор Морозов.



Напомним, соперниками России по группе А помимо команды Словакии являются сборные Японии, Чехии, США и Венгрии. В группе В выступают команды Казахстана, Канады, Латвии, Швеции, Великобритании и Швейцарии. В первом матче на турнире российская команда обыграла словаков со счётом 2:1 ОТ.