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Цулыгин: если бы игра зависела от одной пары, оставили бы Панина с Сергеевым

Цулыгин: если бы игра зависела от одной пары, оставили бы Панина с Сергеевым
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (1:2 ОТ).

«Счёт в серии 2-2, начинаем заново. Хорошая, боевая игра, к сожалению, проиграли в овертайме. Будем готовиться к следующей игре.

Выход Ларсена? Он покатался, сказал, что готов играть, поэтому вышел. Не кажется ли, что Панин лучше комбинирует с Сергеевым, чем с Ларсеным, так как с этой парой были одержаны две победы? Если бы вся игра зависела от одной пары защитников, то, конечно, мы бы оставили их вместе, но играет вся команда», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Уральская команда сравняла счёт в серии — 2-2. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 5 марта.

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