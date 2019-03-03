Цулыгин: если бы игра зависела от одной пары, оставили бы Панина с Сергеевым

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (1:2 ОТ).



«Счёт в серии 2-2, начинаем заново. Хорошая, боевая игра, к сожалению, проиграли в овертайме. Будем готовиться к следующей игре.



Выход Ларсена? Он покатался, сказал, что готов играть, поэтому вышел. Не кажется ли, что Панин лучше комбинирует с Сергеевым, чем с Ларсеным, так как с этой парой были одержаны две победы? Если бы вся игра зависела от одной пары защитников, то, конечно, мы бы оставили их вместе, но играет вся команда», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Уральская команда сравняла счёт в серии — 2-2. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 5 марта.