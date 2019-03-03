Кугрышев: никакой расслабленности не было, как можно недооценивать «Металлург»?

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (1:2 ОТ).



«Вы сами всё видели, не забили голы в большинстве. Соперник свой шанс использовал, наверное, это стало ключевым моментом. Надо забивать, где-то проще играть, тогда шайба зайдёт.



Была ли некая расслабленность? Нет, как можно недооценивать «Металлург»? Прошлые игры, считаю, были равными, обоюдоострыми. Тогда мы забили, а они — нет.



Нет никакого дискомфорта из-за того, что играю в разных звеньях. Где скажет играть тренер, буду там стараться ещё больше пользы приносить. Что случилось, когда в конце третьего периода не реализовал свой выход? Меня зацепили, шайбу чуть отпустил, из-за этого потерялся», – передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Магнитка» остудила «Салават». Гол в овертайме и сочный удар по лицу Панина Серия, которая вряд ли закончится раньше седьмого матча.