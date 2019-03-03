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Женская сборная России забросила 13 шайб Китаю на Универсиаде-2019

Женская сборная России забросила 13 шайб Китаю на Универсиаде-2019
Хоккей / Прочие

Женская студенческая сборная России одержала победу во втором матче на Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в Красноярске. Россиянки не оставили шансов команде Китая, разгромив соперниц со счётом 13:0.

В составе победительниц тремя результативными бросками отметилась Оксана Братищева, дубли на счету Валерии Павловой, Екатерины Николаевой и Анны Шибановой, по одной шайбе забросили Фануза Кадирова, Виктория Кулишова, Евгения Дюпина и Анна Шохина.

В первом матче на турнире россиянки разгромили швейцарок со счётом 10:0, впереди их ждут встречи с Японией, Канадой и США. Четыре команды, которые наберут наибольшее количество очков по итогам групповой стадии, продолжат борьбу за медали Универсиады.

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