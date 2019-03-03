Сергей Шумаков — автор первого хет-трика в Кубке Гагарина — 2019

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков отметился тремя результативными бросками в ходе четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Первую шайбу форвард забросил в первой игровом отрезке, а во втором периоде отметился ещё двумя голами. Третий результативный бросок удался Шумакову в численном большинстве. Это первый хет-трик в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Манухов — Абросимов; Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Зарипов — Михеев — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Потапов — Галиев;

Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Тальбо — Бек, Яремчук, Манукян.

Посмотреть видео третьего гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.