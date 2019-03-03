Сергей Шумаков — автор первого хет-трика в Кубке Гагарина — 2019

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков отметился тремя результативными бросками в ходе четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Первую шайбу форвард забросил в первой игровом отрезке, а во втором периоде отметился ещё двумя голами. Третий результативный бросок удался Шумакову в численном большинстве. Это первый хет-трик в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Манухов — Абросимов; Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Зарипов — Михеев — Лукоянов;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Потапов — Галиев;
Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Стольберг — Тальбо — Бек, Яремчук, Манукян.
Посмотреть видео третьего гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.