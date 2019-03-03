«Ак Барс» — «Авангард»: Азеведу шайбой разбили лицо в кровь

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу получил травму в ходе третьего периода четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».
Форвард казанской команды ушёл в раздевалку после того, как шайба попала ему в лицо в результате броска нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Азеведу покинул лёд самостоятельно, но его лицо было залито кровью.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Манухов — Абросимов; Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Зарипов — Михеев — Лукоянов;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Потапов — Галиев;
Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;
Стольберг — Тальбо — Бек, Яремчук, Манукян.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.