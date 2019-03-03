«Ак Барс» — «Авангард»: Азеведу шайбой разбили лицо в кровь

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу получил травму в ходе третьего периода четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».



Форвард казанской команды ушёл в раздевалку после того, как шайба попала ему в лицо в результате броска нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Азеведу покинул лёд самостоятельно, но его лицо было залито кровью.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Манухов — Абросимов; Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Зарипов — Михеев — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Потапов — Галиев;

Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Петров;

Стольберг — Тальбо — Бек, Яремчук, Манукян.

Сергей Шумаков — автор первого хет-трика в Кубке Гагарина — 2019

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.