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43 сейва Ерёменко помогли «Динамо» одержать третью победу в серии с «Йокеритом»

43 сейва Ерёменко помогли «Динамо» одержать третью победу в серии с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 3:0 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Москве.

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Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 17-й минуте стараниями Владимира Брюквина. Во втором периоде преимущество бело-голубых укрепил Патрик Закриссон, забросивший шайбу в меньшинстве. В концовке встречи финская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока, и Андрей Миронов отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Александр Ерёменко оформил шат-аут, отразив 43 броска.

Московская команда повела в серии со счётом 3-1. Пятая игра пройдёт в Хельсинки 5 марта. В случае победы «Динамо» обеспечит себе место во втором раунде плей-офф.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Брюквин (Хиетанен, Закриссон) – 16:09 (5x5), 2:0 – Закриссон (Кагарлицкий) – 35:55 (4x5), 3:0 – Миронов – 58:31 (en)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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