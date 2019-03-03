43 сейва Ерёменко помогли «Динамо» одержать третью победу в серии с «Йокеритом»

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 3:0 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Москве.



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Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 17-й минуте стараниями Владимира Брюквина. Во втором периоде преимущество бело-голубых укрепил Патрик Закриссон, забросивший шайбу в меньшинстве. В концовке встречи финская команда заменила вратаря на шестого полевого игрока, и Андрей Миронов отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Александр Ерёменко оформил шат-аут, отразив 43 броска.



Московская команда повела в серии со счётом 3-1. Пятая игра пройдёт в Хельсинки 5 марта. В случае победы «Динамо» обеспечит себе место во втором раунде плей-офф.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.