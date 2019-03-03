«Ак Барс» впервые проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 0-4

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Сергей Шумаков, у хозяев точными бросками отличились Антон Ландер и Михаил Глухов.

«Ак Барс» впервые проиграл в первом раунде плей-офф со счётом 0-4. «Авангард» стал первой командой, прошедшей в следующий раунд.



«Ак Барс» выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и до этого дважды не мог пройти первый раунд (в 2014 году поражение 2-4 от «Сибири», в 2016-м – поражение 3-4 от «Салавата Юлаева»).



Нынешнее поражение с сухим счётом стало вторым для казанского клуба в плей-офф КХЛ — в сезоне-2016/17 казанцы проиграли 0-4 в финале Востока с «Металлургом».