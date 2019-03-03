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Билялетдинов: «Ак Барс» давно не попадал в такую ситуацию

Билялетдинов: «Ак Барс» давно не попадал в такую ситуацию
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о поражении со счётом 2:3 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Авангардом». Казанская команда завершила выступление в Кубке Гагарина, проиграв со счётом 0-4.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«На сегодняшний день мы сделали всё, что могли. Не могу никого упрекнуть в недостатке самоотдачи или желания, ребята старались, делали всё возможное. К сожалению, не всё получилось. Есть над чем работать, надо сделать правильные выводы и готовиться, к сожалению, к следующему сезону. Мы давно не попадали в такую ситуацию, но есть причины, которые не позволили нам это сделать.

Причины, почему команда заканчивает сезон так рано? В причинах поражения мы должны разобраться. Сегодня была хорошая игра, ребята старались. Как я могу оценить работу своих помощников? Ребят, вопросы по игре. Как оценю их работу в этой серии? Вы что, не понимаете?

Свитов не играл в последних двух матчах, потому что мы решили, что на этом месте будет играть Попов. Почему у «Ак Барса» не оказалось резерва усилить игру? Это вопрос не ко мне, то, что у меня было, то и было», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

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