Миронов: план «Динамо» на игру — ноль в обороне, в атаке заковыряем чего-нибудь

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (3:0).

«Мы каждую игру просматриваем, нам говорят нюансы, которые необходимо исправлять. Какая разница, сколько бросков они нанесли? Главное победа. Завтра тоже посмотрим видео, будем работать дальше. У нас задача на игру, чтобы в обороне ноль на табло горел. В атаке заковыряем чего-нибудь.

Помню ли я свой последний гол? Смешно. Гол – приятный бонус. Главное, чтобы команда побеждала, идут игры плей-офф. Анттила такой высокий и длинноногий. Он шёл по борту, я поймал его на приём. Высоких легче бросать, чем маленьких. Я не буду смотреть и миллиметры выверять, под кого садиться, а под кого нет. Так получается.

Игра Ерёменко? Ой всё, давайте не будем трогать игру Ерёменко. Он молодец, но давайте не будем сейчас об этом. Конечно, он разговаривает с нами, не немой же», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.