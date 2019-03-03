Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (0-4).
«Счёт в серии совсем неутешительный, но таков спорт, таков хоккей. В этом виноваты мы сами. Во время регулярного чемпионата «Ак Барс» где-то оступался и допустил то, что занял пятое место и попал на одну из лучших команд Восточной конференции. Они, на мой взгляд, достойны игры в финале, думаю, они дойдут до финала.
По нашей команде — ни к одному из ребят у меня нет упрека, что не старался. Да, у нас не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойным соперникам. Думаю, что счёт в серии, судя по всем четырём матчам, справедлив», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».
Зарипов: «Авангард» — одна из лучших команд Востока. Думаю, он дойдёт до финала