Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Наполи» — «Ювентус». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зарипов — о своём будущем: «Ак Барс» в приоритете, но есть и другие предложения

Зарипов — о своём будущем: «Ак Барс» в приоритете, но есть и другие предложения
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после поражения со счётом 0-4 в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Авангардом» ответил на вопрос о том, собирается ли он продлевать контракт с казанским клубом.

«Сейчас немного надо переключиться, выдохнуть, а потом, конечно, начнём разговаривать. Сразу скажу: «Ак Барс» в приоритете. Есть другие предложения, будем думать, смотреть», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции. Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион
Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент