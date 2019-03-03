Зарипов — о своём будущем: «Ак Барс» в приоритете, но есть и другие предложения

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после поражения со счётом 0-4 в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Авангардом» ответил на вопрос о том, собирается ли он продлевать контракт с казанским клубом.



«Сейчас немного надо переключиться, выдохнуть, а потом, конечно, начнём разговаривать. Сразу скажу: «Ак Барс» в приоритете. Есть другие предложения, будем думать, смотреть», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции. Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.