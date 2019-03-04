«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции. Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Нужен ли «Ак Барсу» новый главный тренер?».
— Нет. Билялетдинов — тренер-чемпион, он ещё это докажет.
— Да. Билялетдинов уже не сможет выжать из «Ак Барса» максимум.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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