«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции. Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Нужен ли «Ак Барсу» новый главный тренер?».



— Нет. Билялетдинов — тренер-чемпион, он ещё это докажет.

— Да. Билялетдинов уже не сможет выжать из «Ак Барса» максимум.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.