Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Наполи» — «Ювентус». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин во втором периоде подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс»

Овечкин во втором периоде подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский форвард осчастливил фаната «синерубашечников» в начале второго периода при счёте 2:1 в пользу своей команды. В составе столичного клуба заброшенными шайбами отметились Карл Хагелин и Андре Бураковски.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В предыдущей игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) Овечкин отметился результативным броском. Он достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки в 650 шайб в лиге за карьеру.

Кросби обогнал Овечкина. Это случилось впервые за 8 лет!
А ещё Сидни обогнал Ягра.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент