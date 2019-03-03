Овечкин во втором периоде подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Российский форвард осчастливил фаната «синерубашечников» в начале второго периода при счёте 2:1 в пользу своей команды. В составе столичного клуба заброшенными шайбами отметились Карл Хагелин и Андре Бураковски.

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В предыдущей игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) Овечкин отметился результативным броском. Он достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.



Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки в 650 шайб в лиге за карьеру.