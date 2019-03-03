«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» по буллитам, Бучневич отметился голом

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Нью-Йорке. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Хозяева открыли счёт уже на 45-й секунде встречи — Райан Строум огорчил вратаря «столичных» Брэйдена Холтби. «Вашингтон» отыгрался благодаря Карлу Хагелину, а в середине первого периода Андре Бураковски вывел гостей вперёд. «Синерубашечники» восстановили паритет во втором игровом отрезке в результате гола Павла Бучневича — россиянин забросил 13-ю шайбу в нынешнем сезоне. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-1» и нанёс шесть бросков в створ за 23 минуты 35 секунд, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя бросками, защитник «столичных» Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «-2». У Бучневича «-1» за 16 минут 54 секунды, Владислав Наместников провёл на льду 19 минут 47 секунд.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд, «Рейнджерс» продлили серию поражений до четырёх игр.