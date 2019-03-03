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«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» по буллитам, Бучневич отметился голом

«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» по буллитам, Бучневич отметился голом
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Нью-Йорке. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хозяева открыли счёт уже на 45-й секунде встречи — Райан Строум огорчил вратаря «столичных» Брэйдена Холтби. «Вашингтон» отыгрался благодаря Карлу Хагелину, а в середине первого периода Андре Бураковски вывел гостей вперёд. «Синерубашечники» восстановили паритет во втором игровом отрезке в результате гола Павла Бучневича — россиянин забросил 13-ю шайбу в нынешнем сезоне. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-1» и нанёс шесть бросков в створ за 23 минуты 35 секунд, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя бросками, защитник «столичных» Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «-2». У Бучневича «-1» за 16 минут 54 секунды, Владислав Наместников провёл на льду 19 минут 47 секунд.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд, «Рейнджерс» продлили серию поражений до четырёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3
1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Строум (Крайдер) – 00:45 (5x5), 1:1 – Хагелин (Эллер, Орпик) – 02:03 (5x5), 1:2 – Бураковски (Дауд, Бойд) – 10:02 (5x5), 2:2 – Бучневич (Хитил, Деанджело) – 34:20 (5x5), 2:3 – Овечкин – 65:00 ( ПБ)
Овечкин во втором периоде подарил шайбу болельщику «Нью-Йорк Рейнджерс»
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