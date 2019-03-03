Шумаков — о праздновании гола: спасибо, что сравнили с Роналду, он легенда

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (3:2). Форвард отметился хет-триком, а его команда выиграла серию со счётом 4-0.



«Жест Роналду после гола? Это же вообще не Роналду, просто обычный жест. Но спасибо, что сравнили, он легенда! Жест ничего не означает, просто полёт. Начал его делать в прошлом году.



Все матчи были тяжёлыми, и этот не стал исключением. Терпели, вся команда ложилась под шайбу. Хорошо, что выиграли. Что тут скажешь, мы молодцы. Мы все в команде дружны. На тренировках отрабатываем некоторые моменты, без этого никуда, поэтому, наверное, так играем.



Теперь отдохнём. Ведь нам предстоит длинный путь. Нужно к нему хорошо подготовиться. За время игры в «Авангарде» прибавил в скорости, агрессии, вошёл в хорошую форму. Когда я только пришёл, физика проседала, ведь я мало играл. А здесь мне доверяют, надо пользоваться этим», — приводит слова Шумакова официальный сайт «Авангарда».

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.

Посмотреть жест Шумакова после второго гола можно на официальном сайте КХЛ.