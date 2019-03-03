Защитник «Авангарда» Алексей Емелин проанализировал игру команды в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (4-0).
«Ни в коем случае нельзя сказать, что сэкономили силы. Каждая игра была жёсткой. «Ак Барс» в каждом матче бился до конца. Думаю, было заметно, что каждое единоборство, каждая стычка была кость в кость. Соперник отлично играл. Сказать о том, что мы экономили силы, никак нельзя.
Мы старались весь матч проводить агрессивно, на своих скоростях, атаковать на каждом участке, поэтому я не могу сказать, что «Авангард» с середины игры стал быстрее или медленнее, нет. Мы старались придерживаться плана, действовать так, как договорились.
Для меня новость, что ранее «Авангард» ни разу не обыгрывал «Ак Барс» в плей-офф. Мы об этом не говорили. Не делаем из этого ничего сверхъестественного. Это первый раунд. «Ак Барс» из года в год остаётся сильной командой», — приводит слова Емелина пресс-служба «Авангарда».
Емелин: для меня новость, что ранее «Авангард» ни разу не проходил «Ак Барс»