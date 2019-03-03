Емелин: для меня новость, что ранее «Авангард» ни разу не проходил «Ак Барс»

«Вы что, не понимаете?». У Билялетдинова нет слов после 0-4 от «Авангарда»

Четвёртые матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.