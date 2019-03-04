«Филадельфия» в гостях уверенно обыграла «Айлендерс», у Проворова «+4»

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Флайерз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Трэвис Конечны, Трэвис Санхайм, Скотт Лотон и Шон Кутюрье. Две результативные передачи в активе Клода Жиру. Голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт отразил 29 бросков из 30.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+4».