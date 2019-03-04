Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» в гостях уверенно обыграла «Айлендерс», у Проворова «+4»

«Филадельфия» в гостях уверенно обыграла «Айлендерс», у Проворова «+4»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Флайерз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Трэвис Конечны, Трэвис Санхайм, Скотт Лотон и Шон Кутюрье. Две результативные передачи в активе Клода Жиру. Голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт отразил 29 бросков из 30.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 46 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+4».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 4
0:2, 0:2, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Конечны (Гудас, Хег) – 08:21 (5x5), 0:2 – Санхайм (Жиру) – 14:59 (5x5), 0:3 – Лотон (Раффль) – 23:18 (5x5), 0:4 – Кутюрье (Линдблом, Жиру) – 35:14 (5x5), 1:4 – Пелеч (Лэдд, Бейли) – 55:15 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент