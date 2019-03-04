«Вегас» уверенно обыграл «Ванкувер», несмотря на 45 сейвов Маркстрёма

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Макс Пасиоретти, Райан Карпентер и Райлли Смит. Восьмой шатаут в сезоне оформил голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, совершив 19 сейвов. Вратарь гостей Якоб Маркстрём отразил 45 бросков из 46.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 2 силовых приёма.