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«Вегас» уверенно обыграл «Ванкувер», несмотря на 45 сейвов Маркстрёма

«Вегас» уверенно обыграл «Ванкувер», несмотря на 45 сейвов Маркстрёма
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Макс Пасиоретти, Райан Карпентер и Райлли Смит. Восьмой шатаут в сезоне оформил голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, совершив 19 сейвов. Вратарь гостей Якоб Маркстрём отразил 45 бросков из 46.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 2 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 0
0:0, 3:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пасиоретти (Шмидт, Штястны) – 25:42 (5x5), 2:0 – Карпентер (Белльмар, Теодор) – 28:21 (5x5), 3:0 – Смит (Карлссон, Маршессо) – 38:54 (5x5)
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