Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Трактор» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ганзл: самое главное в матче со СКА — избегать удалений

Ганзл: самое главное в матче со СКА — избегать удалений
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Робин Ганзл поделился ожиданиями от четвёртого матча серии плей-офф со СКА.

«От СКА ожидаем такой же игры, как в субботу. Они поменяли свою игру по сравнению с первыми матчами. Их хоккеисты не были столь агрессивными в нападении и больше выжидали.

Повторюсь, самое главное — мы должны избежать удалений. Думаю, всё сложится хорошо, если в предстоящей игре у нас постоянно будет пять игроков на льду. Физически мы готовы и показали это во время первых матчей в Петербурге. Мы не проигрываем СКА в беге на коньках, способны отыгрываться, когда соперник ведёт в счёте. Поэтому, что касается физической подготовки, тут нет никаких проблем.

Понятно, что на бумаге их команда выглядит лучше, и они фавориты. У них больше мастеровитых игроков — это факт. Но с другой стороны, это оказывает на СКА дополнительное давление. А мы можем удивить», — приводят слова хоккеиста «Известия».

«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт
Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент