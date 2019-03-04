Ганзл: самое главное в матче со СКА — избегать удалений

Нападающий московского «Спартака» Робин Ганзл поделился ожиданиями от четвёртого матча серии плей-офф со СКА.

«От СКА ожидаем такой же игры, как в субботу. Они поменяли свою игру по сравнению с первыми матчами. Их хоккеисты не были столь агрессивными в нападении и больше выжидали.

Повторюсь, самое главное — мы должны избежать удалений. Думаю, всё сложится хорошо, если в предстоящей игре у нас постоянно будет пять игроков на льду. Физически мы готовы и показали это во время первых матчей в Петербурге. Мы не проигрываем СКА в беге на коньках, способны отыгрываться, когда соперник ведёт в счёте. Поэтому, что касается физической подготовки, тут нет никаких проблем.

Понятно, что на бумаге их команда выглядит лучше, и они фавориты. У них больше мастеровитых игроков — это факт. Но с другой стороны, это оказывает на СКА дополнительное давление. А мы можем удивить», — приводят слова хоккеиста «Известия».