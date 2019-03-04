«Флорида» потерпела четвёртое поражение кряду, уступив дома «Оттаве»

«Оттава Сенаторз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Таким образом, «Сенаторз» прервали серию поражений из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Смит, Брайан Гиббонс и Рудольф Балцерс. Голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон отразил 30 бросков из 32. В составе «Флориды» голами отличились Александр Барков и Трой Брауэр.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 8 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».