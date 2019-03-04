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«Флорида» потерпела четвёртое поражение кряду, уступив дома «Оттаве»

«Флорида» потерпела четвёртое поражение кряду, уступив дома «Оттаве»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Таким образом, «Сенаторз» прервали серию поражений из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Смит, Брайан Гиббонс и Рудольф Балцерс. Голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон отразил 30 бросков из 32. В составе «Флориды» голами отличились Александр Барков и Трой Брауэр.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 8 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3
2:1, 0:2, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Смит (Пажо, Пяаярви) – 05:10 (5x5), 1:1 – Барков (Писик, Яндл) – 09:02 (5x5), 2:1 – Брауэр (Шихан) – 15:36 (5x5), 2:2 – Гиббонс (Сеси, Уайт) – 25:06 (5x5), 2:3 – Балцерс (Демело, Воланин) – 37:25 (5x4)
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