Куликов заступился за Шайфли и проиграл в драке капитану «Коламбуса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Виннипег Джетс» — 2:5.

На 28-й минуте капитан «Коламбуса» Ника Фолиньо провёл жесткий силовой приём на Марке Шайфли. За партнёра заступился российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов, уступивший в драке.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Также в прошедшей встрече на счету Куликова результативная передача, показатель полезности «+1», бросок в створ и 17 минут штрафа за 11.01 на льду. В текущем сезоне Дмитрий набрал 5 (0+5) очков в 40 матчах. До сегодняшнего матча на его счету было 16 штрафных минут.

«Виннипег» одержал вторую победу подряд и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка.