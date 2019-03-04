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«Нэшвилл» прервал серию «Миннесоты» из пяти побед

«Нэшвилл» прервал серию «Миннесоты» из пяти побед
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:2.

На шестой минуте отличился форвард гостей Ник Бонино. Эрик Фер восстановил равновесие во втором периоде. За 38 секунд до перерыва Джейсон Цукер вывел «дикарей» вперёд. В третьем игровом отрезке Филип Форсберг сравнял счёт. В серии буллитов победу «Нэшвиллу» принёс Райан Джохансен.

Райан стал первой звездой встречи, второй – голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок, отразивший 41 бросок из 43. Цукер – третья звезда матча.

«Нэшвилл» впервые победил за три матча и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очка. «Дикари» прервали серию из пяти выигрышей. «Миннесота» (71) – восьмая.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 3
0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Бонино (Симмондс, Гримальди) – 05:21 (5x5), 1:1 – Фер – 36:35 (5x5), 2:1 – Цукер (Сутер, Стаал) – 39:22 (5x5), 2:2 – Форсберг (Туррис, Йози) – 55:41 (5x5), 2:3 – Джохансен – 65:00 ( ПБ)
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