«Нэшвилл» прервал серию «Миннесоты» из пяти побед

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:2.

На шестой минуте отличился форвард гостей Ник Бонино. Эрик Фер восстановил равновесие во втором периоде. За 38 секунд до перерыва Джейсон Цукер вывел «дикарей» вперёд. В третьем игровом отрезке Филип Форсберг сравнял счёт. В серии буллитов победу «Нэшвиллу» принёс Райан Джохансен.

Райан стал первой звездой встречи, второй – голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок, отразивший 41 бросок из 43. Цукер – третья звезда матча.

«Нэшвилл» впервые победил за три матча и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очка. «Дикари» прервали серию из пяти выигрышей. «Миннесота» (71) – восьмая.