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Овечкин — об эпизоде с буллитом: удивило, что сначала рефери не засчитал шайбу

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Овечкин — об эпизоде с буллитом: удивило, что сначала рефери не засчитал шайбу
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина. Вратарь помешал форварду, нарушив правила, и арбитры приняли решение засчитать гол.

«Я знал, что это стопроцентный гол. Вратарь бросил клюшку. Был немного удивлён тем, что сначала рефери показал, что шайба не засчитана. Но приятно, что у них есть просмотр», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд, «Рейнджерс» продлили серию поражений до четырёх игр.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

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