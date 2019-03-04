Овечкин — об эпизоде с буллитом: удивило, что сначала рефери не засчитал шайбу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина. Вратарь помешал форварду, нарушив правила, и арбитры приняли решение засчитать гол.
«Я знал, что это стопроцентный гол. Вратарь бросил клюшку. Был немного удивлён тем, что сначала рефери показал, что шайба не засчитана. Но приятно, что у них есть просмотр», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд, «Рейнджерс» продлили серию поражений до четырёх игр.
Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».