«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», у Анисимова «-2»

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Хозяева открыли счёт на 13-й минуте стараниями Томаша Гертла, на что гости ответили результативным броском Дилана Строума. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами — у «акул» отличился Тимо Майер, у «ястребов» точным броском отметился Эрик Густафссон. В заключительной двадцатиминутке клуб из Калифорнии провёл три результативные атаки, которые заброшенными шайбами увенчали Маркус Сёренсен и Мелькер Карлссон, оформивший дубль.



Российский форвард гостей Артём Анисимов провёл на льду более 18 минут, заработал показатель полезности «-2», нанёс три броска и выиграл 57% выбрасываний.