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«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», у Анисимова «-2»

«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», у Анисимова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счёт на 13-й минуте стараниями Томаша Гертла, на что гости ответили результативным броском Дилана Строума. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами — у «акул» отличился Тимо Майер, у «ястребов» точным броском отметился Эрик Густафссон. В заключительной двадцатиминутке клуб из Калифорнии провёл три результативные атаки, которые заброшенными шайбами увенчали Маркус Сёренсен и Мелькер Карлссон, оформивший дубль.

Российский форвард гостей Артём Анисимов провёл на льду более 18 минут, заработал показатель полезности «-2», нанёс три броска и выиграл 57% выбрасываний.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
1:1, 1:1, 3:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Гертл (Хед) – 12:16 (5x5), 1:1 – Строум (Дебринкэт, Сибрук) – 19:32 (5x5), 2:1 – Майер (Хед, Донской) – 21:38 (5x5), 2:2 – Густафссон (Тэйвз, Кит) – 26:40 (5x5), 3:2 – Сёренсен (Торнтон, Донской) – 44:27 (5x5), 4:2 – Карлссон (Бёрнс, Хэйли) – 48:16 (5x5), 5:2 – Карлссон (Гудроу, Хэйли) – 57:38 (en)
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