Георгиев — о буллите Овечкина: не похоже, что там был пустой створ ворот

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением об эпизоде с буллитом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Вратарь выбросил клюшку, нарушив правила, и арбитры приняли решение засчитать гол, хотя шайба не пересекла линию ворот.

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«Это сложно объяснить. Но Овечкин сделал ложный бросок, и я упал на колени раньше. А затем, когда он двигался, я как бы двигал ногой и клюшкой одновременно. Это тяжёлое решение для меня. Я чувствовал, что у меня щиток находится на льду, когда он собирался бросать. Не похоже, чтобы там было много места и был пустой створ ворот. Трудно это принять», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube на отметке 3.20.