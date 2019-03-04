Травма Шора — в видеообзоре матча «Анахайм» — «Колорадо»

«Анахайм Дакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей.



В составе «уток» результативными бросками отметились Яков Сильверберг и Кэм Фаулер, реализовавший численный перевес. Единственный гол «лавин» на счету Дерика Брассара, отличившегося при игре в формате «5 на 4». В середине матча повреждение получил нападающий хозяев Девин Шор, которого ударом в колено травмировал защитник Иэн Коул.



Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 28 секунд, заблокировал четыре броска и совершил один силовой приём. Семён Варламов провёл матч в запасе.

Видеообзор матча «Анахайм Дакс» — «Колорадо Эвеланш» доступен на «Чемпионате».