Хичкок: «Эдмонтон» — не команда АХЛ, он не будет лёгким соперником

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок прокомментировал критику в адрес канадской команды. «Нефтяники» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.



«Люди жалуются на то, чего нет у «Эдмонтона». У нас есть команда. Могу вас заверить, что «Эдмонтон» — не клуб уровня Американской хоккейной лиги. У нас хорошая команда, которая ни для кого не будет лёгким соперником в оставшейся части сезона», — приводит слова Хичкока TSN.



«Ойлерз» одержали победу в каждом из двух предыдущих матчей. Сначала подопечные Хичкока переиграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2, а затем обыграли «Коламбус Блю Джекетс» — 4:0. В ночь на 5 марта мск «нефтяники» встретятся на выезде с «Баффало Сэйбрз».

Макдэвид — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с 90 очками в трёх сезонах подряд