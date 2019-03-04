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Холтби — о буллите Овечкина: сразу подумал, что гол засчитают

Холтби — о буллите Овечкина: сразу подумал, что гол засчитают
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б) прокомментировал эпизод в серии буллитов с участием капитана столичной команды Александра Овечкина и голкипера «синерубашечников» Александра Георгиева.

Вратарь выбросил клюшку во время буллита Овечкина, нарушив правила. Арбитры приняли решение засчитать гол, несмотря на то что шайба не пересекла линию ворот.

«Я сразу подумал, что гол засчитают. Дело в том, что Овечкин спокойно мог забивать, перед ним была пустая сетка ворот. Запрос на просмотр был правильный, так что всё справедливо. Хорошо, что лига позволяет так поступать в подобных ситуациях», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube на отметке 3.20.

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