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Оши: если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьёт

Оши: если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьёт
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о победе со счётом 3:2 Б в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победу столичной команде в серии буллитов принёс капитан Александр Овечкин. Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита форварда, что запрещёно правилами. Арбитры засчитали гол Овечкина, несмотря на то что шайба не пересекла линию ворот.

«Это был безумный способ победить. Но если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьёт, нужно это помнить. Это сумасшедшая победа, но мы её принимаем», — приводит слова Оши пресс-служба НХЛ.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает
Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Посмотреть видео эпизода с Овечкиным и Георгиевым можно на канале Sportsnet в Youtube на отметке 3.20.

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