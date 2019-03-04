Оши: если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьёт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о победе со счётом 3:2 Б в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Победу столичной команде в серии буллитов принёс капитан Александр Овечкин. Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита форварда, что запрещёно правилами. Арбитры засчитали гол Овечкина, несмотря на то что шайба не пересекла линию ворот.
«Это был безумный способ победить. Но если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьёт, нужно это помнить. Это сумасшедшая победа, но мы её принимаем», — приводит слова Оши пресс-служба НХЛ.
Посмотреть видео эпизода с Овечкиным и Георгиевым можно на канале Sportsnet в Youtube на отметке 3.20.