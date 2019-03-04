Бэрри: если Гусев сыграет один матч в сезоне НХЛ, то 1 июля получит статус ОСА

Джей Пи Бэрри, агент нападающего СКА Никиты Гусева, представляющий его интересы в НХЛ, рассказал о ситуации с будущим своего клиента. Права в НХЛ на игрока принадлежат «Вегас Голден Найтс». Его контракт со СКА заканчивается 30 июня 2019 года. Информацию о возможном уходе Гусева в «Вегас» «Чемпионату» прокомментировал агент игрока в КХЛ Юрий Николаев.



«Если Никита Гусев подпишет контракт с «Вегасом» после завершения сезона в КХЛ и сыграет хотя бы один матч в нынешнем сезоне НХЛ, срок действия его однолетнего контракта начального уровня истечёт в этом году. Таким образом, уже 1 июля Гусев получит статус ограниченно свободного агента в НХЛ», — приводит слова агента «Р-Спорт».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Гусев набрал 81 очко (17+64), став лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф в активе Никиты дубль в третьем матче серии со «Спартаком» (1-2).