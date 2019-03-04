Кожевников: «Ак Барс» не выиграл, и что, Билялетдинова нужно выгонять?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил за то, чтобы главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжил работать с командой.

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«Стоит ли оставлять Билялетдинова в «Ак Барсе»? Это не моё дело, это должен решать совет директоров клуба. В том году «Ак Барс» выиграл, а в этом нет, и что, его нужно сразу выгонять, что ли? У всех разные мнения, так будет всегда. Это не задача специалистов или любителей хоккея. Сезон у них был неплохой, но в хоккее всё бывает.



В скорости казанцы уступили очень здорово. Вратарская позиция также стала очень слабой после травмы Гарипова. «Ак Барсу» нужно два одинаковых вратаря для плей-офф. Один голкипер для плей-офф — это очень мало. Из-за этого им приходилось играть в совершенно другую игру.



Нужно ли «Ак Барсу» омолаживать состав? Я думаю, это и будет сейчас происходить. Естественно, Билялетдинов будет менять состав, подпускать молодёжь. У них в Татарстане много хороших игроков, в том же «Нефтехимике» есть ребята. «Ак Барс» попробовали со старыми, но на переправе коней не меняют. Но этот сезон показал, что их надо менять. Хотя переправы уже нет, они выиграли Кубок Гагарина. Казанцы оступились, и им нужно новые силы подпускать, какие-то должны быть изменения», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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