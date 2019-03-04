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Сушинский: больше всего боялись перед плей-офф попасть на «Ак Барс»

Сушинский: больше всего боялись перед плей-офф попасть на «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу со счётом 4-0 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».

«Ак Барс» — действующий чемпион, очень хороший соперник: больше всего боялись перед плей-офф попасть на казанцев, но ребята молодцы, что справились и с эмоциями, и с противником. Можно ли сказать, что мы сделали заявку на финал конференции? Я не прогнозист. Когда выйдем в финал, тогда и можно будет говорить», — приводит слова Сушинского ТАСС.

Омская команда вышла в полуфинал Восточной конференции, победив в четвёртой игре со счётом 3:2. Хет-триком в составе «ястребов» отметился нападающий Сергей Шумаков. Омичи впервые в истории прошли «Ак Барс» в плей-офф.

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