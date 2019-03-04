Гуськов: «Йокерит» закрыл Шипачёва и Кагарлицкого, а про остальных забыл

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о проблемах «Йокерита» в серии с московским «Динамо» (1-3).

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«Йокерит» постарался закрыть ведущее звено бело-голубых, а об остальных финны забыли. Другие «динамовцы» по ходу серии получили определённую уверенность, и это для всей команды очень хорошо. Один в поле не воин, а сейчас «Динамо» показывает именно командный хоккей. Любой из игроков может взять на себя ответственность.

«Йокерит» уже понял свою ошибку, но «Динамо» поймало кураж, который виден у каждого хоккеиста. Плюс подопечные Владимира Крикунова играют намного разнообразнее, вариативнее, креативнее, за счёт нестандартной игры они и побеждают», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.